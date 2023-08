Frauen-WM Achtelfinal live: Schweiz – Spanien

Die Spielerinnen glauben an einen Exploit. Hilft der Nati die Underdog-Rolle? Wohl kaum. In den letzten Jahren gab es kaum Überraschungen gegen Top-Nationen. Allerdings: Spanien ist anfällig und kann wanken. Was auch positiv stimmt: Spanien kassierte in den letzten elf Jahren nur zwei Mal vier Tore in einem Spiel: Am Montag gegen Japan und im Juni 2012 – in der EM-Qualifikation gegen die Schweiz (3:4).