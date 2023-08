Frauen-WM Achtelfinal: Schweiz – Spanien 1:5

SRF

Die Szene des Spiels

In der elften Minute wurde es plötzlich laut im Eden Park in Auckland. Der Ball rollte langsam aber stetig plötzlich in Richtung Tor der Spanierinnen. Doch was war passiert: Codina wollte ihre Torhüterin anspielen, doch diese stand nicht am erwarteten Ort. Die Schweiz erzielte so den überraschenden Ausgleich. Doch das war es mit den Highlights aus Sicht der Nati. Spanien wirbelte und gewann am Ende 5:1.

Die Schlüsselfigur

Nicht nur eine Spielerin mutierte zur Schlüsselfigur – es war die ganze Viererkette. Aigbogun, Maritz, Stierli und Riesen standen besonders in der ersten Halbzeit neben sich. Die Abwehr war in den ersten drei WM-Spielen der grosse Trumpf. Im Achtelfinal gegen Spanien hinkte man den Ansprüchen hinterher.

Das bessere Team

Keine Frage: Spanien war mehr als nur überlegen. Bonmati und Co. spielten sich in einen Rausch und tänzelten die Nati-Spielerinnen mehr als nur einmal aus. Es war ein Klassenunterschied in Auckland.

AFP

Das Tribünen-Gezwitscher

Zum Abschluss der WM gab es für die Nati im schönen Eden Park nochmals eine Mega-Kulisse von 43’217 Fans. Geniessen konnte es aber wohl kaum eine Schweizerin. Immerhin machten die Fans der Nati lange Stimmung. Immer wieder hörte man im Weiten Rund «Hopp Schwiiz»-Rufe.

Tore

5’ | 0:1 | Thalmann wehrte erst mirakulös ab, doch am Ende hatte sie gegen Bonmati trotzdem keine Chance.

11’ | 1:1 | Ein Eigentor der kuriosen Art. Ein Rückpass von Codina landete im Tor.

17’ | 1:2 | Redondo köpfelte die Kugel gegen die Laufrichtung von Thalmann ins Netz.

36’ | 1:3 | Die Schweizerinnen kriegten den Ball nicht weg. Bonmati schnürte den Doppelpack.

45’ | 1:4 | Wieder verzichtet die Defensive auf das Verteidigen. Eigentorschützin Codina drückte das Leder über die Linie.

45’ | 1:5 | Nach einem Fehlpass von Calligaris schlenzte Hermoso den Ball ins weite Eck.

Der Ausblick

Das WM-Abenteuer für die Nati endet also im Achtelfinal. Für die Spielerinnen steht nun die Heimreise auf dem Programm. In den nächsten Tagen geht es fürs Team zurück in die Heimat.