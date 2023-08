Frauen-WM: Alarm im Schweizer Frauenfussball

Was muss sich verändern, damit so etwas nicht mehr passiert?

Nach einer guten WM-Gruppenphase, in der die Frauen-Nati Geschichte schrieb, folgte am Samstag die 1:5-Ohrfeige im Achtelfinal gegen die Spanierinnen. Gegen die Spanien-Stars hatten die Schweizerinnen nicht den Hauch einer Chance. Das belegen auch die Statistiken: Die Nati hatte viel weniger Ballbesitz (28 zu 62 Prozent), viel weniger Torschüsse (ein- zu zehnmal) und nur 229 erfolgreiche Pässe (Spanien 610). Selbst das einzige Nati-Tor schossen die Spanierinnen gleich selbst.

Inka Grings

Neun Spielerinnen aus dem Kader spielten vor der WM in der Schweiz – in einer Liga, die nicht mit den besten in Europa mithalten kann. Hatte die Nati am Ende also einfach zu wenig Qualität? Grings widerspricht dem vehement. «Anmassend» findet sie den Vergleich zwischen Nati-Spielerinnen aus ausländischen und der heimischen Liga. «Ich haue nicht auf die Schweizer Liga ein», so die Trainerin, die betont: «Wir brauchen Spielerinnen, die Führungspersonen sind und regelmässig spielen.»