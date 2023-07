Frauen-WM: Bluttat vor dem Teamhotel der Norwegerinnen

1 / 4 Zahlreiche Einsatzkräfte rückten am Donnerstagmorgen in Auckland aus. IMAGO/NTB Dies in der unmittelbaren Nähe des Hotels der norwegischen Frauen-Nationalmannschaft. IMAGO/NTB Auf einer Baustelle in der neuseeländischen Stadt wurden Schüsse abgeben. IMAGO/NTB

Darum gehts In Auckland gab es einen gewalttätigen Zwischenfall.

Dies im direkten Umfeld des Teamhotels der norwegischen Frauen.

Die Weltmeisterschaft findet trotzdem statt.

Am frühen Donnerstag (Ortszeit) schreckte das norwegische Fussballteam in Auckland, Neuseeland, aus dem Schlaf auf. Zahlreiche Einsatzkräfte waren plötzlich in der Nähe ihres Hotels. Der Grund: Unweit ihres WM-Standorts fielen Schüsse – ein Mann eröffnete an einer nahe gelegenen Baustelle das Feuer und tötete zwei Menschen und verletzte sechs weitere.

In einem Statement, dass der norwegische Verband auch gegenüber 20 Minuten gab, sagte Maren Mjelde, der Captain der Norwegerinnen: «Wahrscheinlich wachte jeder in dem Moment auf, als ein Polizeihelikopter über unserem Hotel kreiste.» Zuerst wusste man nicht, was passiert sei, doch im Fernsehen und in den lokalen Medien wurde man aufgeklärt. Norwegen ist wie die Frauen-Nati in der Gruppe A – zusammen mit Neuseeland und den Philippinen.

«Bereiten uns ganz normal vor»

Der Vorfall ereignete sich ausgerechnet am ersten Spieltag der Frauen-WM in Neuseeland und Australien. Um 19 Uhr wird in Auckland trotz der Bluttat das Eröffnungsspiel zwischen Neuseeland und eben Norwegen stattfinden. «Alle scheinen ruhig zu sein, und wir bereiten uns ganz normal auf das Spiel heute Abend vor», so Mjelde. Man hätte sich trotzdem aufgrund des Sicherheitssystems im Hotel schliesslich immer sicher gefühlt.

Auch der neuseeländische Fussballverband meldete sich in den Sozialen Medien. Man ist «schockiert». Alle Teammitglieder seien in Sicherheit. Dasselbe gelte für die ebenfalls in Auckland stationierten US-Amerikanerinnen. Die Schweizer Nati-Spielerin Ramona Bachmann sprach in Dunedin ebenfalls über den Vorfall. «Wir kennen auch betroffene Spielerinnen und die hatten definitiv ein mulmiges Gefühl.» Sie fühle sich aber sicher unten in Dunedin.

Augen nach Auckland gerichtet

Eine Absage des WM-Spiels war aufgrund der Sicherheitslage nie ein Thema. Dies bestätigte auch der neuseeländische Premier Minister. «Das Turnier wird wie geplant stattfinden. Es besteht kein Risiko für die nationale Sicherheit», so Chris Hipkins. «Es scheint sich um die Aktion einer Einzelperson zu handeln, betonte der Politiker. Wayne Brown, der Bürgermeister der Millionenstadt Auckland sagte allerdings gegenüber einem TV-Sender: «Dieser schreckliche Vorfall hätte sich zu keinem schlechteren Zeitpunkt ereignen können, gerade jetzt, da die Welt die Augen auf uns richtet. Es ist sehr beängstigend.»

Um 19 Uhr (Ortszeit) wird in Absprache mit der Fifa also das WM-Fest eröffnet werden. Alle Infos und Ergebnisse zum Turnier findet ihr hier.