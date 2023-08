Frauen-WM: Bruder von Jorelyn Carabali wird ermordet

Nach dem geplatzten WM-Märchen muss die kolumbianische Nationalspielerin Jorelyn Carabali den gewaltsamen Tod ihres jüngeren Bruders verkraften. Paulo Andrés Carabali wurde am frühen Montagmorgen in einem Nachtclub erschossen, wo er als DJ arbeitete. Dies teilte die Polizei in der Stadt Cali (Kolumbien) in der Nacht auf Dienstag mit.