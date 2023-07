Frauen-WM: China schlägt Haiti mit 1:0

Argentinien und Südafrika liefern sich wildes Spiel

Zwei Tage bevor die Frauen-Nati in Dunedin im «The Glasshouse» gegen Neuseeland spielt, traten am Freitag Argentinien und Südafrika gegeneinander an. Die Partie war ein Fest (2:2). Nach einem kapitalen Abwehrbock gingen die Südafrikanerinnen in Führung. Argentinien-Verteidigerin Mayorga pennte und hob das Abseits auf.

In der zweiten Hälfte erhöhte Südafrika auf 2:0. Doch die Argentinierinnen drehten auf – und wie! Zunächst traf Braun per Traumtor und dann war es Núñez, die das Spielgerät in den Kasten nickte. In der Schlussphase hatten beide Teams die Chance auf das 3:2.

Besonders die Argentinien-Fans feierten eine Riesen-Party, brüllten und klatschen ihr Team nach vorne. Und nicht nur sie. Auch die Spielerinnen aus Südamerika waren am Ende mit ihrer Aufholjagd zufrieden. Ganz im Gegensatz zu den Südafrikanerinnen.