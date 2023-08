Frauen-WM: Chloe Kelly stellt mit Schuss Rekord auf

Englands Europameisterinnen kämpfen noch um den WM-Titel. Am Samstag steht für sie der Viertelfinal gegen Kolumbien an. Sicher nicht mit dabei dann: Lauren James, die nach ihrem Rot-Tritt in den Rücken der Nigerianerin Michelle Alozie gesperrt ist. Wer aber auflaufen wird, ist Chloe Kelly. Und die Kolumbianerinnen, insbesondere Torhüterin Catalina Perez, werden sich wohl vor ihr hüten.