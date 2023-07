Frauen-WM: Coumba Sow regt sich über eine Szene besonders auf

Die Frauen-Nati gewann am Freitag mit 2:0 gegen die Philippinen.

«Der Status heisst bei Inka nicht viel»

«Die Szene vor dem Tor regt mich immer noch auf», sagt sie. «Ich weiss, dass ich noch effizienter werden muss und ich mich definitiv noch steigern kann.» Sie erzählt, dass alle Spielerinnen von der Fifa nach jedem Spiel eine Auswahl der eigenen Szenen zugeschickt bekämen. «Da ich sowieso wach war, schaute ich sie mir in der Nacht an.» Und so auch die Szene vor dem 2:0. Versöhnlich meint Sow am Ende: «Aber ja, schlussendlich bin ich einfach froh, dass der Treffer fiel.»