Die Stars der Frauen-WM – Trinity Rodman, Alexia Putellas und Co.

Stars der Frauen-WM – darum gehts In Australien und Neuseeland läuft derzeit die Frauen-WM.

Mehrere Top-Stars nehmen teil.

Zu diesen gehören zum Beispiel Marta, Ada Hederberg oder auch Samantha Kerr.

Die WM vom 20. Juli bis zum 20. August in Australien und Neuseeland bietet den weltbesten Fussballerinnen eine grosse Bühne. Wir stellen dir eine Auswahl der grössten Stars vor.

Mary Earps (England)

Als Earps die Wahl zur Welttorhüterin des Jahres 2022 gewann, hatte sie ein wesentliches Argument auf ihrer Seite: den EM-Titel im eigenen Land. Lediglich zweimal musste die 30-Jährige von Manchester United in den sieben Turnierspielen hinter sich greifen. Bei der WM will sie ihre Klasse erneut beweisen, vielleicht auch als Tänzerin. Nach dem EM-Triumph gegen Deutschland im Vorjahr enterte sie bei der Pressekonferenz von Cheftrainerin Sarina Wiegman nicht nur den Saal, sondern auch das Pult. Seither ist «Mary Earps dancing» ein Hit in den sozialen Medien.

Alexia Putellas (Spanien)

Die Mitspielerin der Schweizerin Ana Maria Crnogorcevic erzählte einst: «Das Freistoss-Schiessen habe ich damals mit Mülltonnen auf der Strasse trainiert.» Die zweifache Weltfussballerin und Ballon-d’Or-Siegerin wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Als sie 18 Jahre alt war, starb ihr Vater. Putellas zählt zu den besten Fussballerinnen der Geschichte und will bei der WM glänzen – die EM verpasste sie wegen eines Kreuzbandrisses.

Trinity Rodman (USA)

Die 21-Jährige ist die bestbezahlte Spielerin der US-Liga. Fast eine Million Franken erhält sie für ihren Vierjahresvertrag bei Washington Spirit. Rodman ist die Tochter des ehemaligen NBA-Stars und Skandalbasketballspielers Dennis Rodman, der an der Seite von Michael Jordan drei Titel holte (und ohne ihn zwei weitere mit den Detroit Pistons). Während Papa Rodman für seine Eklats, Tattoos, Affären und knallharte Defense bekannt war, ist Trinity eine sehr talentierte Offensivspielerin, die der grosse WM-Star werden könnte.

Sie hat einen sehr berühmten Papa: Trinity Rodman. Instagram

Samantha Kerr (Australien)

Sie ist die grosse Hoffnung des australischen Nationalteams. Wo das Tor steht, weiss die 29-jährige Chelsea-Stürmerin. Die Rekordtorjägerin der «Matildas», wie das australische Frauen-Nationalteam genannt wird, hat auch schon mehrmals in der starken US-Liga die Torjägerinnenkrone geholt. Für Australien lief sie 120 Mal auf und schoss 63 Tore. Damit ist sie nicht nur die treffsicherste australische Fussballerin der Historie, sie ist auch besser als jeder Mann. Der nächstbeste Australier wäre Tim Cahill mit 50 Toren.

Megan Rapinoe (USA)

Bei der vergangenen WM in Frankreich war Rapinoe die mit Abstand prägendste Figur des Turniers, was neben starker Leistungen auf dem Platz vor allem mit ihren politischen Statements zusammenhing. Im Falle eines WM-Triumphs gehe sie nicht ins «fucking White House», hatte sie angekündigt. Schliesslich sei Donald Trump, damals US-Präsident, ein Sexist und Rassist. Das Singen der US-Hymne überliess Rapinoe aus Protest anderen, sie schoss dafür Tore. Rapinoe wurde beste Torschützin (sechs Treffer) sowie beste Spielerin und feierte mit den USA den vierten WM-Titel.

Marta (Brasilien)

Ja, die Brasilianerin spielt noch immer. Die Legende will es nun noch einmal wissen. An fünf WM-Turnieren hat Marta, inzwischen 37 Jahre alt, schon teilgenommen und dabei mehr Tore (17) erzielt als jede andere. Nur den Titel konnte die sechsmalige Weltfussballerin noch nicht holen. 2023 soll der letzte Versuch werden, danach will sie von der WM-Bühne abtreten. In 154 Spielen für die Seleçao hat sie 108 Tore erzielt. Aus Schweizer Sicht interessant: Ramona Bachmann und sie spielten einst gemeinsam in Schweden.

2007 war es, als Brasilien-Legende Marta (r.) mit Ramona Bachmann in Schweden kickte. Marta war damals 21 Jahre alt, Bachmann 17. imago/Belga

Ada Hegerberg (Norwegen)

Sie muss man fast erwähnen. So treffen die Nati-Spielerinnen in der Gruppe A auf die 28-Jährige, die in Sachen Tormaschine die Schwester von Erling Haaland sein könnte. Für Lyon kommt sie in 139 Spielen auf unfassbare 158 Tore. Und auch in der Nationalmannschaft beweist Hederberg ihr Knipserinnen-Gen. Dort traf sie in 76 Spielen 48 Mal. Die Stürmerin war zudem 2018 die erste Spielerin überhaupt, die mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet wurde – einen Preis, den Haaland sich noch nicht sichern konnte. Zum Nationalteam kehrte sie erst 2022 zurück. Dies, nachdem sie fünf Jahre gestreikt hatte. Der Grund: fehlende Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau in Norwegens Fussball.

