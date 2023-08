Frauen-WM: Das spricht für die Frauen-Nati gegen Spanien

Die Erlösung ist gross – die Schweizer Frauen-Nati steht im WM-Achtelfinal. SRF

Darum gehts Die Frauen-Nati trifft am Samstagmorgen um 7 Uhr (Schweizer Zeit) auf Spanien.

Die Schweiz ist dabei Aussenseiterin.

Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Duell.

Wie gut ist Spanien?

Spaniens Fussballerinnen zählen als Sechste der Weltrangliste zu den WM-Mitfavoritinnen auf den Titel in Australien und Neuseeland. Nach zwei starken Auftritten gegen Costa Rica und Sambia gab es aber die 0:4-Klatsche gegen Japan. Ein Ausrutscher?

In den Statistiken haben die Spanierinnen jedenfalls sehr gute Werte. In den drei Gruppenspielen gelangen ihnen zum Beispiel 2029 erfolgreiche Pässe und sie schossen 78 Mal aufs Tor. Zum Vergleich: Die Frauen-Nati gelangen in den drei WM-Spielen 1734 erfolgreiche Pässe und verzeichnete 28 Torschüsse. Und: Das Gerüst der Spanierinnen besteht aus Spielerinnen des FC Barcelona – dem Nonplusultra im europäischen Frauen-Clubfussball. Der grösste Name im Team: Die amtierende Weltfussballerin Alexia Putellas.



Was sagen die Nati-Spielerinnen und Inka Grings?

Niemand im Schweizer Team kennt die Achtelfinal-Gegnerinnen so gut wie Ana-Maria Crnogorcevic. Die Nati-Rekordspielerin und -torschützin spielt seit 2019 beim FC Barcelona. Sie sagt: «Ich habe mit ein paar Spanierinnen viel Kontakt und wir necken uns.» Sie lacht und erklärt, dass sie mit vielen gut befreundet sei, «aber während des Achtelfinals gibt es keine Freundschaft». Sie weiss, was es für einen Erfolg braucht: «Eine taktische Meisterleistung.»

Lia Wälti sagt: «Wir müssen defensiv sehr, sehr gut stehen und dann ein gutes Umschaltspiel zeigen.» Der Captain will um jeden Preis in den Viertelfinal: «Wenn wir 90 Minuten ein Spiel zerstören müssen, um weiterkommen, ist mir das gleich.» Trainerin Ina Grings will ihren Masterplan nicht verraten – nur so viel: «Wir dürfen nicht mehr so fahrlässig mit unseren Chancen umgehen.»

Spannungen im spanischen Team?

Im September kam es zur Revolution im spanischen Frauen-Nationalteam. Gleich 15 Spielerinnen erklärten, sich nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Die Zustände unter dem Nationaltrainer Jorge Vilda und seinem Trainerteam würden ihren «emotionalen Zustand» und ihre «Gesundheit» erheblich beeinträchtigen. Der Verband stellte sich aber hinter Vilda.

Zwölf der 15 Akteurinnen krebsten danach zurück. Allerdings schafften es nur drei von ihnen in den endgültigen Kader. Doch hat sich was geändert? Kaum zu sagen. Crnogorcevic meint: «Mittlerweile habe ich den Durchblick verloren. Hat es mit dem Trainer zu tun? Mit dem Verband? Ich bin froh, dass es mich nicht betrifft.»

Was spricht für die Schweiz?

Die Spielerinnen glauben an einen Exploit. Hilft der Nati die Underdog-Rolle? Wohl kaum. In den letzten Jahren gab es kaum Überraschungen gegen Top-Nationen. Allerdings: Spanien ist anfällig und kann wanken. Was auch positiv stimmt: Spanien kassierte in den letzten elf Jahren nur zwei Mal vier Tore in einem Spiel: Am Montag gegen Japan und im Juni 2012 – in der EM-Qualifikation gegen die Schweiz (3:4).

Zerstört uns Spanien wieder ein Turnier?

«Die Schweiz und das Königreich Spanien pflegen traditionell gute Beziehungen.» Dieser Satz stammt vom Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten, kurz EDA. Das Problem: Im Fussball sind diese Bedingungen nicht besonders gut. In den letzten Jahren ging dieses Duell oftmals zu Ungunsten der Nati aus.

Ob an der Männer-EM 2021 im Viertelfinal im Penaltyschiessen oder auch in diesem Jahr bei der U-21-EM, ebenfalls im Viertelfinal (1:2 n. V.) – Spanien ist und bleibt der Schweizer Fussball-Angstgegner. Doch es gibt auch positive Rückblicke. An der WM 2010 besiegte die Männer-Nati Spanien in der Gruppenphase mit 1:0. Es blieb das einzige Spiel, dass die Spanier damals auf dem Weg zum Weltmeistertitel verlieren sollten.