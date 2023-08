Frauen-WM: Emil Bolli ist Koch der Schweizer Frauen-Nati

Wie sieht ein Tag beim Nati-Koch aus?

Das ist der grösste Unterschied zwischen der Frauen- und Männer-Nati

Wie wichtig ist die Hygiene?

Sehr wichtig. So wurde die fehlende Hygiene wohl auch der Frauen-Nati an der EM im letzten Jahr in England zum Verhängnis. Damals gab es ein grosses Chaos, als acht Nationalspielerinnen und elf Staff-Mitglieder mit Magen-Darm-Problemen zu kämpfen hatten. Das Training fiel aus, Ex-Coach Nils Nielsen musste über Tage improvisieren. Bolli sagt so auch: «Die Hygiene ist ein wichtiger Aspekt. Besonders, wenn man sieht, was die Frauen im letzten Jahr erlebt haben.»