Frauen-WM: Englands Erfolgstrainerin Sarina Wiegman im Porträt

England steht im WM-Final, wo am Sonntag Spanien wartet.

So erfolgreich ist sie

Wiegman absolvierte in ihrer aktiven Karriere 104 Länderspiele für die Niederlande. Danach wechselte sie an die Seitenlinie und hatte schnell Erfolg. Nach Stationen bei verschiedenen Clubs, 2016 war sie etwa die erste Frau, die im Trainerstab eines Männer-Profi-Teams arbeitete (Sparta Rotterdam), erfolgte der Wechsel zum niederländischen Verband. Sie gewann mit den Niederlanden (2017) und England (2022) den EM-Titel im Frauenfussball. Damit war sie die Erste, der dieses Kunststück mit zwei Nationen gelang.

Zudem stand Wiegman mit den Niederlanden im WM-Final 2019, den sie gegen die USA verlor. Mit dem Final am Sonntag zieht sie somit in ihr viertes Endspiel in Serie ein – Rekord. 2017, 2020 und 2022 wurde sie als Fifa-Welttrainerin des Jahres ausgezeichnet. Seit ihrem Antritt als England-Trainerin 2021 absolvierte sie mit den Lionesses 38 Spiele – nur einmal ging sie als Verliererin vom Platz.