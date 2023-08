Frauen-WM: Extra-Feiertag in Australien nach Halbfinal-Einzug?

Die Schweizerinnen scheiterten am Samstag im WM-Achtelfinal gegen Spanien. Die Partie war eine klare Angelegenheit, gleich mit 1:5 verlor die Frauen-Nati. Nun stand die Rückreise in die Schweiz an. Am Sonntagabend (Ortszeit) stiegen die Spielerinnen zusammen mit dem Staff in den Flieger in Auckland in Neuseeland.