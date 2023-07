Frauen-WM 2023 live: Philippinen – Schweiz

Manuel Akanji und Co. wenden sich in einem Video an die Frauen-Nati. In diesem heisst es beispielsweise: «Wir drücken euch die Daumen» und «Viel Glück!». Bei der WM in Katar überstand die Männer-Nati die Gruppenphase, scheiterte dann aber im Achtelfinal an Portugal. (nih)