Frauen-WM Halbfinal: Australien verliert gegen England

Das ist das 2:1 für England gegen die Australierinnen. SRF

Die Szene des Spiels

Eine ganze Nation fieberte dem WM-Halbfinal entgegen, eine ganze Nation hoffte darauf, dass die Australierinnen das Märchen bei der Frauen-WM weiterschreiben und in den Final einziehen. Das Stadion in Sydney war ausverkauft. Doch England wurde zum Spielverderber und gewann 3:1. Der Traum der Australierinnen platzte.

Der Stich ins Herz erfolgte in der 71. Minute. Australiens Ellie Carpenter verlor auf schwache Art und Weise den Ball, Lauren Hemp schnappte ihn sich und schloss aus rund 13 Metern ab. Es war der Treffer zum 2:1, und das Tor, welches den Sieg der Engländerinnen einläutete. Später erhöhte Alessia Russo noch zum 3:1-Endstand.

REUTERS

Die Schlüsselfigur

Es war das erste Mal, dass Sam Kerr in Australiens Startelf stand. Lange wollte der Volksheldin nicht viel gelingen, doch dann kam die 63. Minute. Kerr lief auf Englands Tor zu, alle dachten, sie würde passen, doch der Star hatte eine eigene Idee. Sie nahm aus 22 Metern Mass und feuerte die Kugel unhaltbar in den linken Winkel. Ein Traumtor, die Stimmung im Stadion: pure Ekstase.

Doch zur Spielerin der Partie wurde sie nicht, eher zur tragischen Figur. So hatte sie kurz vor Schluss beim Stand von 1:2 die Chance auf den Ausgleich – doch Kerr vergab. Sie verwarf die Hände, als ob sie wusste: Das war es. Und sie hatte recht, England traf kurz darauf zum 1:3.

Das bessere Team

Die Matildas probierten, angefeuert von Tausenden Australien-Fans, viel. England machte es jedoch gut, stand sicher und überzeugte vor allem durch eine starke Defensivleistung. Die Europameisterinnen hatten auch mehr Ballbesitz, mehr erfolgreiche Pässe und mehr Vorstösse in das letzte Drittel. Ebenso bewiesen sie Moral, als sie nach dem Ausgleich Ruhe bewahrten und schnell wieder in Führung gingen.

Das Tribünen-Gezwitscher

Zwölf Trainerinnen waren in die Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland gestartet, darunter beispielsweise Nati-Trainerin Inka Grings. Bereits seit dem WM-Viertelfinal war Sarina Wiegman aber die letzte verantwortliche Frau an der Seitenlinie. Und nun führte die England-Trainerin ihr Team in den WM-Final.

Damit setzt die Niederländerin eine beeindruckende Serie fort. So ist es ihr vierter Final bei einer WM oder EM in Serie, den sie erreicht. Als Niederlande-Trainerin gewann sie 2017 den EM-Titel, 2019 verlor sie den WM-Final. 2022 wurde sie mit England Europameisterin und nun also das nächste Endspiel.

Hier ist das Traumtor von Sam Kerr zu sehen. SRF

Tore

36’ | 0:1 | Ella Toone traf zur Führung für die Europameisterinnen. Aus zwölf Metern und spitzem Winkel knallte Toone den Ball in die lange Ecke, ein unhaltbarer Schuss.

63’ | 1:1 | Sam Kerr probierte es alleine und traf per Traumtor zum Ausgleich für die Matildas. Ihr Schuss aus mehr als zwanzig Metern war unhaltbar.

71’ | 1:2 | Lauren Hemp stoppte die Euphorie der Australierinnen nach dem 1:1. Sie schob die Kugel an Australiens Torhüterin Arnold vorbei ins Tor.

86’ | 1:3 | Alessia Russo machte den Deckel drauf und schoss das 3:1 für die Europameisterinnen.

Der Ausblick

Spanien schaffte es bereits am Dienstag dank einem Last-Minute-Tor in den Final. In diesem treffen die Nati-Bezwingerinnen nun auf England. Das Endspiel der Frauen-WM gibt es ab zwölf Uhr live bei uns. Am Samstag kämpfen die Matildas gegen die Schwedinnen um den dritten Platz.