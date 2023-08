Frauen-WM Halbfinal: Spanien besiegt Schweden und steht im Final

Das ist das 2:1 der Spanierinnen. SRF

Die Szene des Spiels

Was war das für eine wilde Schlussphase im ersten Halbfinal der Frauen-WM. Spanien besiegte Schweden mit 2:1. Lange passierte nicht viel. Zunächst traf in der 81. Minute die Ex-Leichtathletin Salma Paralluelo. Die 19-Jährige war bereits im Viertelfinal gegen die Niederlande die Matchwinnerin. Dieses Mal nicht.

Denn Schweden reagierte durch Rebecka Blomqvist in der 88. Minute. Damit aber nicht genug: In der 90. Minute war es Olga Carmona, die Spanien in den WM-Final schoss. Die Freude bei Spanien war grenzenlos, die Schwedinnen konnten es nicht fassen. Kosovare Asllani meinte nach der Partie: «Wir gleichen aus und kassieren dann den entscheidenden Gegentreffer. Es fühlt sich sche**** an.»

Spanien geht dank einer Ex-Leichtathletin in Führung. SRF

Die Schlüsselfigur

Bei den WM-Gruppenspielen sass die spanische Torhüterin Cata Coll auf der Bank. Im Achtelfinal gegen die Schweiz stand sie dann überraschend für Stammgoalie Misa Rodriguez zwischen den Pfosten. Sie überzeugte, wie auch gegen die Niederlande und nun im Halbfinal gegen die Schwedinnen. Eine besondere Geschichte, da bereits ihre WM-Nominierung eine Überraschung war.

So fiel Coll lange wegen einer Verletzung aus und hatte dann bei Barcelona als Ersatztorhüterin in der letzten Saison nur drei Pflichtspieleinsätze, vor ihrem Auftritt im WM-Achtelfinal bestritt sie über drei Monate keine Partie mehr. Und nun führte die 22-Jährige dank ihrer ruhigen Spielweise die Spanierinnen in den WM-Final.

Getty Images

Das bessere Team

Spanien. Die Spanierinnen waren über die gesamte Partie hinweg das bessere Team. Die Schwedinnen, die Weltnummer drei, standen zwar lange Zeit gut, doch am Ende, in der wilden Schlussphase, schlichen sich Fehler ein. Der erstmalige WM-Finaleinzug der Spanierinnen war verdient.

Das Tribünen-Gezwitscher

Fifa-Schiedsrichter-Boss Pierluigi Collina war wie Fifa-Boss Gianni Infantino auch im Stadion in Auckland in Neuseeland. Auf Social Media wurde dann auch ziemlich schnell ein Foto des Italieners hundertfach geteilt. Zu sehen: Collina, wie er mit grossen Augen das Spiel verfolgte. Im Netz wurde etwa darüber gewitzelt, dass er versuche, die Spielerinnen zu hypnotisieren. Und der offizielle WM-Kanal der Fifa auf Twitter schrieb zum erwähnten Foto: «Pierluigi Collina hat ein Auge auf den Halbfinal geworfen.»

Getty Images

Tore

81’ | 1:0 | Salma Paralluelo schoss die Spanierinnen in Führung. Das Tor wurde noch wegen Offside gecheckt, aber am Ende zählte es.

88’ | 1:1 | Rebecka Blomqvist netzte gekonnt mit dem Innenrist ins hohe Eck ein. Der Ausgleich.

90’ | 2:1 | Olga Carmona wurde zur Matchwinnerin. Nach einer kurzen Ecke fasste sie sich ein Herz und hämmerte den Ball unter die Latte.

Der Ausblick

Der WM-Final findet am Sonntag um 12 Uhr Schweizer Zeit statt. Auf wen die Spanierinnen im Endspiel treffen, zeigt sich am Mittwoch. Um 12 Uhr findet der zweite Halbfinal zwischen England und Australien statt. Die Spiele gibt es live bei uns.