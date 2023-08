Frauen-WM: Harry Kane fiebert mit Englands Frauen mit

Australiens Matildas vergossen viele Tränen nach dem verpassten Endspieleinzug bei ihrer Heim-WM, sie lagen sich in den Armen und trösteten sich. Englands Fussballerinnen andererseits tanzten zu ihrem Erfolgsschlager «Sweet Caroline» durch das Stadion in Sydney.

Harry Kane fiebert mit

«Es ist fast wie ein Märchen», sagte England-Trainerin Sarina Wiegman. Die Niederländerin, die nun bereits ins vierte Endspiel in Serie einzieht, lobte ihr Team: «Wir haben drei Tore geschossen. Meine Spielerinnen sind so rücksichtslos, sie wollen immer den Ball und immer ein Tor schiessen.» Das sei bewundernswert. «I’m sorry», meinte sie zudem bei der Pressekonferenz auf die Feststellung, dass Englands Team Australiens Titeltraum beendet hat.

England geht im WM-Halbfinal 1:0 in Führung.

Auch Harry Kane meldete sich zu Wort. Bayerns neuer Superstar sagte gegenüber Sky: «Wir stehen alle hinter ihnen. Hoffentlich schaffen sie es im Final. Als sie die EM gewonnen haben, hat es das Land weiter zusammenrücken lassen.» Er werde sich den Final in Deutschland anschauen und «wünsche ihnen nur das Beste. Sie verdienen es.»

Tony Gustavsson, Coach der Matildas, konnte es nicht fassen. «Die Spielerinnen haben alles draussen auf dem Feld gegeben», sagte er. Er lobte insbesondere seine Starspielerin Sam Kerr. Sie war nach einer Verletzung lange nicht fit und stand erstmals bei der WM in der Startelf. Und gleich wurde sie zur tragischen Figur. Zwar fiel sie durch ein Traumtor auf, sie vergab jedoch auch Top-Chancen kurz vor Schluss.

Sam Kerr trifft per Traumtor zum Ausgleich.

«Die Reise war eine Ehre»

«Nachdem sie so lange weg war, hat sie nicht wirklich trainiert. Unglaublich», so Gustavsson. Kerr selbst meinte: «Wenn ich mehr als fünf Mal trainieren hätte können, hätte ich die Chancen vielleicht gemacht.» Sie stellte aber auch klar: «Ich kann nicht die ganze Schuld auf mich nehmen.» Sie sei einfach sehr enttäuscht, aber auch stolz auf das Team: «Die Reise mit den Mädels war eine Ehre für mich.» Ganz zu Ende ist die Reise für die Matildas aber noch nicht. Am Samstag geht es vor den eigenen Fans gegen Schweden um Platz 3.