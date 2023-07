Frauen-WM: Imane Saoud klaut Text von Riola Xhemaili

Hier zu sehen: Imane Saoud im Spiel gegen die Schweiz. An der WM wird die Marokkanerin nicht teilnehmen.

In der nächsten Woche startet in Neuseeland und Australien die Frauen-WM.

Hast du schon einmal nicht gewusst, was du schreiben sollst, und hast dich dann von einem anderen Text inspirieren lassen? Marokkos Nationalspielerin Imane Saoud wohl definitiv.

Die 21-jährige Servette-Kickerin schaffte es in dieser Woche nicht ins WM-Kader des nordafrikanischen Landes und veröffentlichte daraufhin eine Nachricht auf Instagram. Das Pikante: Der Post ist nahezu 1:1 identisch mit jenem Text von Youngster Riola Xhemaili , den die 20-Jährige Anfang Juli schrieb , als Inka Grings sie aus dem Kader schmiss. Einziger Unterschied: Saoud schrieb auf Französisch, Xhemaili auf Deutsch.

Imane Saoud und Riola Xhemaili kennen sich

Beide Posts fangen damit an, dass die letzten Tage die schwierigsten in der bisherigen Profi-Karriere gewesen seien, beide schreiben von einer extremen Enttäuschung. Dann meinen beide: «Als Profi muss ich nicht alle Entscheidungen verstehen oder damit einverstanden sein. Welche Art Profi wäre ich, wenn ich jetzt zufrieden wäre?!» Es folgen zwei Abschnitte, die davon handeln, sich weiterzuentwickeln und dass sie die WM-Spiele von der Ferne aus anschauen würden.

Doch nicht nur der Inhalt ist der gleiche, beide Texte haben auch die gleiche Anzahl Absätze und an den gleichen Stellen die gleichen Satzzeichen. Beispiel: Ende des zweiten Absatzes wählten Xhemaili und Saoud ein Ausrufe- sowie ein Fragezeichen. Am Ende schrieben beide drei Ausrufezeichen. Beide Posts siehst du in der Bildergalerie.