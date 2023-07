Frauen-WM: Inka Grings spricht über Auswechslungen

Auch einen Tag nach dem nervenaufreibenden Einzug in den WM-Achtelfinal, wo Spanien wartet, sind die Wechsel und die eingesetzten Spielerinnen weiter ein Thema. Lia Wälti, die nach dem Spiel nicht über das Thema reden wollte, meint: «Die Trainerin entscheidet immer so, wie sie denkt, dass es am besten ist.» Nach der Partie habe es sicherlich Diskussionen gegeben. «Aber», so Wälti, «manchmal hat man auf dem Platz auch eine andere Sichtweise als die Leute am Rand. Am Ende ist es immer die Entscheidung der Trainerin und Chefsache.»