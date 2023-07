Frauen-WM: Nigeria holt gegen Kanada einen Punkt, Spanien gewinnt

Viola Calligaris, die nach der WM zum französischen Topclub PSG wechselt, fällt wohl für den Auftakt gegen die Philippinen aus. Seit der Ankunft in Neuseeland trainiert die Schweizer Verteidigerin alleine. Oder gibt es doch noch eine Chance für das Spiel am Freitag? Calligaris sagt: «Es geht mir sehr gut, ich kann das machen, was ich machen kann.» Sie schaue Tag von Tag, aber sie sei positiv gestimmt. «Es sind muskuläre Probleme», so die Schweizerin. Doch was sie genau hat, daraus macht sie ein Geheimnis: «Ich will nicht näher drauf eingehen.» (nih)