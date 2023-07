Frauen-WM: Keine WM-Stimmung in Dunedin

Die Frauen-Nati bereitet sich derzeit in Dunedin in Neuseeland auf die WM-Spiele vor. Die Stadt liegt an der Südostküste der südlichen Insel und hat mehr als 130’000 Einwohnerinnen und Einwohner. Von WM-Stimmung ist aber noch herzlich wenig in der Stadt zu sehen. Zwar sind in der Stadt immer wieder Fahnen der Fifa und Plakate zu sehen, mehr jedoch nicht. Und in den Pubs läuft Rugby, welches die beliebteste Sportart in Neuseeland ist.