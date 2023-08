Frauen-WM: Kenza Dali übernimmt Schuld am Aus im Viertelfinal

Australien feiert bei der Weltmeisterschaft der Frauen seine Matildas. Das Team von Chefcoach Tony Gustafsson zog nach einem 7:6 im Elfmeterschiessen gegen Frankreich erstmals in einen WM-Halbfinal ein . Vor knapp 50’000 Zuschauern in Brisbane verwandelte Cortnee Vine am Samstag den letzten Penalty gegen die unglückliche «Équipe Tricolore», die wie schon 2019 im Viertelfinal scheiterte.

Die Französinnen lagen sich nach Schlusspfiff in den Armen und konnten es nicht fassen. Während die Co-Gastgeberinnen wild feierten und im Halbfinal nun auf England treffen, hatte das Team von Hervé Renard Tränen in den Augen. Besonders eine Spielerin war untröstlich: Kenza Dali. Die 32-Jährige wurde zu einer der tragischen Figuren an diesem Samstagabend in Brisbane.