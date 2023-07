Frauen-WM: Kick zwischen Kolumbien und Irland sorgt weiter für Wut

Die Frauen-WM in Neuseeland und Australien steht an.

«Irland mangelte es an Respekt»

«Wir sind dorthin hingefahren, haben uns auf ein Match geeinigt und wegen eines Fouls, das meiner Meinung nach kein aggressives war, sondern ein Foul, das vorkommen kann, haben sie entschieden, nicht mehr spielen zu wollen», so Santos und weiter: «Das bedeutet, dass unser Team zwei, fast drei Tage der Vorbereitung verloren hat, die so kurz vor der WM sehr wichtig sind. Ich hatte den Eindruck, dass es Irland an Respekt mangelte.»

Irinnen erwartet zum Auftakt ein Fussball-Fest

Kolumbien spielt in der Gruppe H gegen Deutschland, Südkorea und Marokko. Die Irinnen treffen in der Gruppe B auf Australien, Kanada und Nigeria. Besonders das Team von Pauw erwartet eine riesige Fussball-Party. So treffen sie am Donnerstag zum Auftakt auf Co-Gastgeber Australien. Das Stadium Australia»mit mehr als 80’000 Plätzen ist seit vielen Wochen ausverkauft, die Fans der «Matildas», wie Australiens Team genannt wird, werden ein riesiges Spektakel veranstalten.