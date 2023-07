Linda Caicedo fasst sich an die Brust und klappt zusammen

Die 18-Jährige traf. Damit hat sie in diesem Jahr bereits bei der dritten Weltmeisterschaft getroffen. Zuvor hatte sie bei der U-17-WM und bei der U20-WM Treffer erzielt.

Am Sonntag treffen Kolumbien und Deutschland aufeinander.

Derzeit läuft in Neuseeland und Australien die Frauen-WM.

Die 18-jährige Linda Caicedo ist aktuell mit Kolumbien bei der Frauenfussball-WM im Einsatz und gehört zu den grössten Talenten ihres Landes. Ob sie am Sonntag aber spielen kann, ist unklar: Vor dem Spiel gegen Deutschland fasste sie sich beim Rennen im Training plötzlich an die Brust, sackte auf die Knie und lag kurz danach auf dem Boden. Mitspielerinnen und Betreuer eilten sofort zu Caicedo.

Talent hatte Eierstock-Krebs

Ein Sprecher des kolumbianischen Verbandes erklärt gegenüber 20 Minuten: «Sie war einfach müde.» Und: «Was passiert ist, war nur ein Symptom all des Stresses und der körperlichen Anforderungen. Ihr geht es gut und alles ist wieder normal.» Kolumbianische Medien spekulieren über einen Hitzschlag. Kolumbien-Coach Nelson Abadía antwortet auf die Frage betreffend eines Einsatzes von Caicedo: «Wir haben noch 24 Stunden Zeit, um eine Entscheidung zu treffen.»

Es ist nicht das erste Mal, dass die Sorge um Caicedo gross ist. Im Alter von 15 Jahren war die Kolumbianerin an Eierstock-Krebs erkrankt. Sie musste operiert werden, um den Tumor entfernen zu lassen und unterzog sich sechs Monate lang einer Chemotherapie, bevor sie wieder auf den Fussballplatz zurückkehren konnte. Nun ist sie seit längerer Zeit ein Fixpunkt im kolumbianischen Team.

Linda Caicedo trifft bei drei Weltmeisterschaften

Die 18-Jährige gilt als Riesentalent und schoss beim WM-Auftakt gegen Südkorea (2:0) ein Tor. Damit hat sie in diesem Jahr bereits bei der dritten Weltmeisterschaft getroffen. Zuvor hatte sie bei der U-17-WM und bei der U-20-WM Treffer erzielt. Am Sonntag steht nun der Kracher gegen Deutschland an. Die Deutschen hatten ihr erstes Spiel gleich mit 6:0 gegen Marokko gewonnen.