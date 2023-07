Frauen-WM: Luana Bühler fehlt beim Abschlusstraining

Gleich viele Schüsse aufs Tor (zwei), gleich viele Offsides (drei), gleich viele Fouls (neun): Wie die Statistik zeigt, neutralisierten sich Dänemark und China im letzten Samstagsspiel weitestgehend. Erst in der 90. Minute köpfelte der dänische Joker Amalie Vansgaard ihre Nation in Perth zum 1:0-Sieg. Es war das erste Tor an der noch jungen WM, das per Kopf erzielt wurde. Vor und nach dem Treffer hätten auch die Chinesinnen vor 16'989 Fans gut und gerne noch ein Tor erzielen können. So starten in Gruppe D mit Dänemark und England jeweils beide europäischen Teams mit einem 1:0-Erfolg ins Turnier. China und Haiti gehen bisweilen leer aus. (sih)