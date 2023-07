Frauen-WM: Südkorea – Marokko 0:1

Brasilien macht das Spiel, Frankreich die Tore. In der ersten Hälfte war es Eugénie Le Sommer, die die Französinnen per Kopf in Führung nickte. In der Folge rannten die Brasilianerinnen an, doch den Weg zum Tor fanden sie nur selten. Die Seleçao musste sich bis zur 58. Minute gedulden, ehe Debinha einen abgefälschten Schuss technisch stark verarbeitete und an der französischen Torfrau zum Ausgleich vorbeischob.