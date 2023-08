Frauen-WM: Michelle Alozie kämpft wieder gegen Kinderkrebs

Im WM-Achtelfinal trat England-Star Lauren James Michelle Alozie in den Rücken und sah dafür Rot. SRF

Im Achtelfinal der Frauen-WM lief die 86. Minute, als Michelle Alozie im Mittelpunkt stand. Nach einem Foul lag die 26-Jährige am Boden, die Engländerin Lauren James verlor die Nerven und trat der Nigerianerin in den Rücken. Für diese Aktion flog James vom Platz, die Europameisterinnen gewannen das Spiel dennoch in Unterzahl im Elfmeterschiessen.

Nach dem WM-Aus nahm Alozie die Engländerin in Schutz. «Sie meinte es sicherlich nicht böse. Lauren ist eine fantastische Spielerin», sagte sie mit einem Lächeln. Die Nigerianerin bewies Grösse – trotz des Scheiterns im Turnier. Grösse beweist sie auch in den USA, wo sie arbeitet. In Houston kämpft sie im Texas Children's Hospital gegen Kinderkrebs. Alozie arbeitet als Forscherin nebst dem sie Leistungsträgerin bei Houston Dash in der NWSL ist.

«Ich begeistere mich für Medizin»

Die nigerianische Nationalspielerin müsste das nicht tun. In der US-amerikanischen Fussballliga würde sie genügend Geld verdienen. Doch sie will es. In einem Interview mit der Fifa sagt sie: «Es liegt mir am Herzen, Menschen zu helfen.» Krebs im Kindesalter sei noch nicht besonders erforscht, sie wolle dazu beitragen, dass sich dies ändere. «Die Arbeit bedeutet mir alles.»

Alozies Tag sieht immer gleich aus. Am Morgen trainiert sie mit ihren Teamkolleginnen, am frühen Nachmittag geht sie direkt vom Trainingscenter ins Krankenhaus, wo sie bis abends arbeitet. «Ich spiele Fussball, seit ich vier Jahre alt bin, und als Nigerianerin liegt mir Fussball im Blut», erklärt sie. «Aber ich begeistere mich einfach für Medizin und ich weiss, dass ich mich nach meiner Karriere völlig auf dieses Gebiet konzentrieren werde.»

Irgendwann will sie eine Ärztin sein

Als sie vor ein paar Jahren begann, auf diesen zwei Hochzeiten zu tanzen, stand sie jedoch vor Problemen. Es war nicht immer leicht, Medizin und Fussball unter einen Hut zu bringen. Sie habe mit Verein und Arbeitgeber gesprochen, so die Fussballerin – und: «Wenn wir als Sportler aufwachsen, lernen wir schon in jungen Jahren, das Gleichgewicht im Leben zu finden. Nach einer Weile war es ziemlich einfach.»

Alozie hat einen Bachelor-Abschluss in Molekularbiologie. Einen Doktortitel hat die 26-Jährige noch nicht. Ihre Teamkolleginnen fragen sie dennoch bei jedem Schmerz und bei jeder Verletzung um Rat. Sie müsse immer sagen, dass sie keine Ärztin sei und keine Ahnung habe, erzählt Alozie. Lange wird es aber nicht mehr gehen, bis sie wirklich Bescheid weiss. Das Medizinstudium sei ihr Ziel, so die Nationalspielerin. «Hoffentlich kann man mich in ein paar Jahren Dr. Alozie nennen. Aber jetzt bin ich einfach Michelle.»

