Frauen-WM: Nati-Coach Inka Grings im Exklusiv-Interview

Grings: «Eine WM ist das Grösste, was es im Fussball gibt. Es sind alle Weltklasse-Nationen dabei, wie Brasilien, Deutschland, Frankreich, Spanien und dann gibt es natürlich auch noch uns Schweizerinnen. Das wird ein Fussballfest.»

Die Schweiz trifft in der Gruppe A auf Neuseeland, Norwegen und die Philippinen.

Im Sommer findet die Frauen-WM in Neuseeland und Australien statt.

Was Geileres gibt es doch gar nicht, wenn ich das so sagen darf. Wir wünschen uns natürlich eine volle Hütte. Alles, was dazugehört, Pfiffe und Anerkennung – für die noch grössere Motivation und den noch grösseren Push. Das sind die Emotionen, die ich liebe.