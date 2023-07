Frauen-WM: Nati schreibt mit Achtelfinal-Quali Geschichte

Ramona Bachmann wird ausgewechselt. Inka Grings erklärt ihr ihren Entscheid. SRF

Darum gehts Die Frauen-Nati steht im WM-Achtelfinal.

Die Spielerinnen sind erleichtert, sind aber auch unzufrieden.

Wirrwarr gibt es wegen der Wechsel.

Die Frauen-Nati steht im WM-Achtelfinal – und das als Gruppensiegerin. Die Schweizerinnen schafften das Kunststück, mit nur zwei geschossenen Toren und keinem einzigen Gegentor aus drei Spielen in die nächste Runde zu kommen. Für die Schweizerinnen ist es bei der zweiten WM-Teilnahme der zweite Sprung in den Achtelfinal. 2015 unterlag die Nati im Achtelfinal Gastgeber Kanada mit 0:1.

Der Einzug in die K.o.-Runde ist eine historische Leistung. Die Nati ist erst die dritte europäische Nation, die an einer Frauen-WM ohne Gegentor durch die Gruppenphase kommt. Bisher gelang dies nur Deutschland (1991, 2007 und 2019) und Norwegen (1995). Die Norwegerinnen (1995) und die Deutschen (2007) gewannen sogar den WM-Titel. Alles gut also? Nein – bei den Schweizerinnen herrscht trotz allem auch Frust.

Hier kommt mit dem Schlusspfiff die Erlösung. SRF

«Da kriege ich Paranoia»

Vor allem bezüglich der eigenen Leistung, mit der kaum eine Spielerin zufrieden war. «In allen drei Spielen hat man gesehen, dass wir den richtigen Pass verpasst haben, die falsche Entscheidung getroffen haben», klagte etwa Géraldine Reuteler, während auch Lia Wälti die eigene Spielweise bemängelte. Für Meriame Terchoun war die Nati schlicht zu harmlos: «Wir müssen einfach schiessen. Das müssen wir im Training sicherlich auch nochmals anschauen», so die Mittelfeldspielerin.

Für Frust und rote Köpfe sorgten ebenso die Auswechslungen von Inka Grings. Ramona Bachmann verwarf die Hände, als Alisha Lehmann für Géraldine Reuteler eingewechselt worden war. Und als sie selbst runtermusste, trabte sie erst nach Diskussionen und der Aufforderung der Schiedsrichterin vom Platz. Darauf angesprochen meinte sie, dass sie Zeit habe schinden wollen und Grings ihr dann die Auswechslung erklärt habe: «Das hatte mit meiner Gelben Karte zu tun.» Diese erhielt der Nati-Star in der ersten Partie. Bei der Lehmann-Szene sprach sie von einem Missverständnis.

Reuteler sagte: «Natürlich hätte ich gerne weitergespielt.» Wie auch Ana Maria Crnogorcevic, die in der Schlussphase ausgewechselt wurde: «Ich habe den Wechsel nicht verstanden. Ich wäre gerne dringeblieben. Auf der Bank bin ich der Horror. Da kriege ich Paranoia, weil es so eng wird. «Aber wir haben gewonnen», das sei «alles, was zählt». Trainerin Grings selbst wollte auf die Diskussionen um die Wechsel nicht gross eingehen: «Ich muss auch als Trainerin denken. Wir brauchten frische Kräfte.»

Zitterpartie hat «viele graue Haare» gekostet

Trotz der Misstöne und Meinungsverschiedenheiten – Erleichterung gab es natürlich auch. Darüber, das grosse Ziel erreicht zu haben, den Sprung in die K.o.-Phase. «Es war ein Nervenzittern», meinte etwa Wätli, «wir schreiben Geschichte für den Frauenfussball».

Reuteler rang um Worte: «Wir haben sehr viel Leidenschaft an den Tag gelegt. Jetzt bin ich fast sprachlos.» Bachmann ihrerseits gab zu, dass diese Zitterpartie sie «viele graue Haare» gekostet habe. Sie seien extrem parat gewesen, schwärmte Grings. Und: «Ich weiss nicht, ob ihre Stürmerinnen überhaupt eine Torchance hatten.»

Nun gibt es am 5. August in Auckland ein Spiel gegen Spanien oder Japan. Terchoun hat eine klare Wunschgegnerin: «Ich will Spanien haben. Es wäre einfach geiler, wenn wir dieses Land nach Hause schicken würden.» Anderer Meinung ist Bachmann: «Jetzt wünsche ich mir Japan. Spanien schätze ich stärker ein.»

