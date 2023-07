Frauen-WM: Nati-Spielerinnen sprechen über Sexismus und Dickpics

… über Hass und Sexismus, den sie erleben. Captain Lia Wälti meint beispielsweise: «Ein Mensch mit normalem Verstand macht so etwas nicht.» Was laut ihr auffällig ist: «Die Täter sind immer Männer.»

Die Frauen-Nati bestreitet derzeit in Neuseeland die WM.

Lia Wälti, Coumba Sow und Co. erzählen, was sie schon erlebt haben.

Die Frauen-WM in Neuseeland und Australien läuft derzeit.

Im Fussball gibt es viel Hass und Sexismus. Es erfolgt per Social Media über die Direct Messages, als Kommentare unter den Fotos oder verbal und direkt in den Stadien. 20 Minuten hat mit Schweizer Nationalspielerinnen über ihre Erlebnisse gesprochen.

«Bin radikale Blockiererin» – Captain Lia Wälti

«Hass-Nachrichten habe ich weniger erhalten, ich erlebe mehr perverse und sexistische Messages», so der Nati-Captain zu 20 Minuten. Sie erhalte Bilder, die sie gar nicht sehen wolle. Die 30-Jährige reagiert immer gleich: «Ich bin eine radikale Blockiererin.» Und das mache sie nicht nur bei sexistischen Kommentaren oder Nachrichten, sondern generell bei Leuten, «die meiner Meinung nach irgendwie dumm kommen». Erhält der Nati-Star Dickpics, melde er die Absender, verrät er.

Wälti fragt sich, was für Menschen solche Dinge verfassen oder schicken würden. «Ein Mensch mit normalem Verstand macht so etwas nicht.» Was laut Wälti auffällig ist: «Die Täter sind immer Männer.» Gibt es eine Erklärung dafür? «Einem Granit Xhaka folgen wohl die meisten Menschen, weil sie ihn als Fussballer gut finden. Frauen wird wohl auch gefolgt, weil man sie hübsch findet.» Die Ausgangslage sei anders.