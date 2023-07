Nati-Star Ramona Bachmann über die WM, Neuseeland und Inka Grings

Die Schweiz trifft in der Gruppe A auf Neuseeland, Norwegen und die Philippinen.

Im Sommer findet die Frauen-WM in Neuseeland und Australien statt.

Jetzt steht die WM an. Freuen Sie sich?

Wir müssen realistisch bleiben. Es sind viele gute Teams dabei. Das Ziel ist sicherlich der Achtelfinal und in der K.-o.-Phase ist alles möglich. Wir versuchen, das Beste herauszuholen.

Ich muss den Druck spüren, dann spiele ich am besten.

In Neuseeland ist es rund sieben Grad, die Schweiz erlebt einen Hitze-Sommer. Was ist Ihnen lieber?

Ein Mittelweg wäre perfekt. In der Schweiz war es fast zu heiss, es war sehr unangenehm. Zu kalt habe ich aber auch nicht gerne. Am Ende muss man sich anpassen. Ich spielte in Schweden bei Minustemperaturen und habe es überlebt.