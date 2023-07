Frauen-WM: Neuseeland verliert überraschend gegen die Philippinen

Im Gegensatz zu Weltmeister Lionel Messi und Co. warten die argentinischen Fussballerinnen weiter auf ihren ersten Sieg bei einer WM. La Albiceleste verlor am Montag ihr Auftaktspiel gegen Italien 0:1. Die eingewechselte Cristiana Girelli erzielte in Auckland kurz vor Schluss den Siegtreffer für die Italienerinnen (87. Minute). Argentinien war bei drei WM-Teilnahmen nie über die Vorrunde hinausgekommen. Die Italienerinnen, die an der letzten WM bis in den Viertelfinal vorgestossen waren, tanzten nach Abpfiff vor Freude. Sie stehen nun gemeinsam mit Schweden an der Tabellenspitze. (fss/dpa)