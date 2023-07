Frauen-WM: Nouhaila Benzina spielt mit einem Hidschab

«Er ist Teil unserer Identität»

Wegen Erstickungsgefahr war Hidschab verboten

Brisant: Der Hidschab war von der Fifa nicht immer erlaubt. 2011 wurde zum Beispiel das iranische Fussball-Frauenteam wegen der Kopftücher vom Olympia-Qualifikationsspiel in Jordanien ausgeschlossen. Die Fifa führte «Gesundheits- und Sicherheitsbedenken» an. So begründete der Verband, dass eine Erstickungsgefahr vorliege. Helal: «Das Verbot hat den muslimischen Frauen, insbesondere denen, die Hidschabs tragen, eine starke Botschaft vermittelt, nicht dazuzugehören.»

Jetzt in den WM-Achtelfinal?

Alles gut also? Nicht ganz. Zuletzt kam es in der Sportwelt auch zu Rückschlägen – etwa in Frankreich. In unserem Nachbarland hat das höchste Verwaltungsgericht erst in diesem Frühling das Schleierverbot auf dem Fussballfeld bestätigt.