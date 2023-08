Frauen WM Platz drei: Schweden – Australien 2:0

Die Szene des Spiels

Das WM-Märchen der Co-Gastgeberinnen aus Australien endete mit zwei Niederlagen. Nach der Pleite im Halbfinal verloren die Australierinnen auch den kleinen Final gegen die Weltnummer drei aus Schweden mit 0:2. Die entscheidende Szene geschah vor der Pause. In der 28. Minute rannte Hunt im Laufduell Blackstenius in die Hacken und brachte sie so zu Fall. Nach VAR-Intervention zeigte die Schiedsrichterin auf den Punkt – ein vertretbarer Entscheid. Rolfö war es in der Folge, die den Ball diskussionslos ins rechte Eck hämmerte. Es war der Treffer, auf den die Australierinnen nicht mehr reagieren konnten. Asllani traf später noch zum 2:0.