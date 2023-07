Frauen-WM live: Schweiz – Norwegen

Nach dem verdienten 2:0-Erfolg über die Philippinen geht es für die Frauen-Nati nun weiter. In Hamilton trifft das Team von Inka Grings auf Norwegen – das eigentliche Topteam der Gruppe A. «Das Spiel wird sicher eine andere Intensität haben. Norwegen ist auch von den Einzelspielerinnen her sicherlich der Favorit», schätzt die Nati-Trainerin die Ausgangslage vor dem Duell ein. Für Norwegen ist es allerdings bereits die letzte Chance, schliesslich zog man im Startspiel gegen Neuseeland überraschend das Verliererlos.

Die 44-Jährige will, dass ihr Team mit viel Demut ins Spiel geht. Für sie ist aber auch klar: «Wir sind nicht da, um nur mitzuspielen. Wir wollen das zeigen, was wir können und das gilt es abzurufen. Dass die Favoritenrolle nicht immer einfach zu bespielen ist, könnte für die Nati auch ein Vorteil sein. Das zeigten schliesslich auch schon einige Spiele an diesem Turnier.