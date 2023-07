Frauen-WM: Schweizer Nati setzt auf das zyklusorientierte Training

Die Frauen-Nati setzt im Training auf viele Dinge, so auch auf das zyklusorientierte Training.

Die Frauen-Nati bestreitet in Neuseeland die WM.

Was ist Training nach Periodenzyklus?

«Ich vergleiche es mit einer Uhr, weil im Teamsport verschiedene Faktoren die Leistung beeinflussen können. Wenn nur ein kleines Rädchen nicht stimmt, dann läuft sie nicht mehr rund», erklärt Pauli gegenüber 20 Minuten. «Der Zyklus der Frau ist genau so ein Rädchen.» Bei der Nati würden sie sich an der Periode orientieren und vor und nach den Teamtrainings die individuellen Massnahmen für die Spielerinnen anpassen in den Bereichen Aktivierung, Ernährung, Regeneration.