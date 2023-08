Frauen-WM: Schweizer Nati-Spielerinnen singen Hymne

Am Samstag kurz vor sieben Uhr (Schweizer Zeit) ist es soweit. Die Nati-Spielerinnen stehen im Eden Park in Auckland auf dem Rasen. Sie halten sich in den Armen und singen den Schweizer Psalm vor dem WM-Achtelfinal gegen Spanien. Auch die Nati-Ersatzspielerinnen am Spielfeldrand singen die Hymne. Alle im Schweizer Team trällern mit.