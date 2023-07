Frauen-WM: Seraina Piubel spricht über ihr erstes WM-Tor

Nach einem Wirrwarr im Strafraum und Fehlversuchen von Ana Maria Crnogorcevic und Coumba Sow drosch Piubel in der 64. Minute den Ball zum 2:0-Endstand in die Maschen. Es war ihr erster WM-Treffer in ihrem ersten WM-Spiel. Alles gut also? Nicht ganz. Ihr Jubel ging in die Hose.