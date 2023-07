Frauen-WM: So kommt die Schweizer Nati in den Achtelfinal

Die Spannung steigt. Am Sonntag steht bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland das entscheidende Spiel für die Frauen-Nati an. Um neun Uhr (Schweizer Zeit) trifft das Team von Inka Grings auf die Gastgeberinnen aus Neuseeland. Zeitgleich spielen Norwegen und die Philippinen gegeneinander.

Derzeit führen die Schweizerinnen mit vier Punkten die Gruppe an . Dahinter folgen die Neuseeländerinnen und die Philippinerinnen mit drei Punkten. Schlusslicht sind die Norwegerinnen (ein Punkt). Alle Teams haben noch die Chance auf den WM-Achtelfinal. Bei Punktgleichheit sind die Regeln wie folgt: Zunächst schaut man sich das Torverhältnis an, dann die erzielten Treffer und schliesslich die Direktbegegnung. Das sind die Möglichkeiten.

Schweiz bleibt ungeschlagen

In der Gruppe A ist nur eine Equipe noch ungeschlagen – und das sind die Schweizerinnen. Bleiben sie dies auch im letzten Gruppenspiel, ist der Einzug in den Achtelfinal Tatsache. Wenn die Frauen-Nati die Gruppenphase auf Platz eins abschliesst, findet die erste Runde der K.o.-Phase in Auckland statt, auf Platz zwei müssen die Schweizerinnen nach Wellington. Beide Achtelfinals finden am 5. August statt. Damit die Frauen-Nati den Gruppensieg holt, braucht es einen Erfolg am Sonntag. Oder ein Remis und gleichzeitig keine Pleite Norwegens gegen die Philippinen.