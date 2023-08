Frauen-WM Final: Spanien ist Weltmeister

Spanien krönt sich zum Weltmeister! Die Nati-Bezwingerinnen besiegen in einem umkämpften Final England.

Hier ist das entscheidende 1:0 zu sehen. SRF

Die Szene des Spiels

Es gibt neue Weltmeisterinnen im Frauenfussball. Nach einem 1:0-Sieg über England gewannen die Spanierinnen in Sydney erstmals den WM-Titel. Damit machten sie es den Männern gleich. Diese holten sich 2010 den WM-Titel. Die entscheidende Final-Szene geschah bereits in der ersten Hälfte. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld landete der Ball bei Mariona Caldentey, die zu Olga Carmona passte. Der Spanien-Captain schoss die Spanierinnen in Führung. Sie traf damit zum Sieg wie im Halbfinal, als sie gegen Schweden das entscheidende 2:1 schoss.

Die Schlüsselfigur

Lucy Bronze. Sie sah bei den Europameisterinnen überhaupt nicht gut aus. Vor dem 0:1 war sie es, die den entscheidenden Fehler machte. Die Weltfussballerin von 2020 verlor den Ball im Mittelfeld und konnte dann die Situation nicht mehr retten. Und auch sonst machte der England-Star oft überhaupt keine gute Figur. Die Spanierinnen spielten Bronze schwindelig, oft verlor die Engländerin den Ball.

Das bessere Team

Beide Teams spielten einen guten Fussball. Der Sieg von Spanien war am Ende jedoch verdient. Auch, weil sie Nerven bewiesen. In der 70. Minute hatten die Spanierinnen nämlich die Chance auf das 2:0. Doch Jenni Hermoso vergab einen VAR-Handspenalty kläglich. Die Engländerinnen rannten daraufhin an, ihnen gelang jedoch kein Tor mehr. Spanien hielt dem Druck stand.

Spanien verschiesst einen Elfmeter. SRF

Das Tribünen-Gezwitscher

Im letzten WM-Gruppenspiel ging Spanien mit 0:4 gegen Japan unter. Die Spanierinnen wurden daraufhin von vielen Experten abgeschrieben. Doch im Achtelfinal fegte Spanien die Frauen-Nati mit 5:1 vom Platz und es folgte der Durchmarsch in den Final. Und das trotz der Unruhe. Das Verhältnis zwischen Trainer Jorge Vilda und den Spielerinnen ist nach einem Aufstand letzten Herbst belastet.

Nach der EM in England hatten 15 Nationalspielerinnen ihren vorläufigen Rücktritt aus der spanischen Auswahl erklärt. Sie erläuterten, dass sie die derzeitige Situation unter Vilda «erheblich» in ihrem «emotionalen Zustand» und ihrer «Gesundheit» beeinträchtige. Der Verband stellte sich vor Vilda. Drei Spielerinnen – Aitana Bonmati, Mariona Caldentey und Ona Batlle – sind wieder in die Auswahl zurückgekehrt.

Tor

29’ | 1:0 | Über links wurde Carmona wunderbar in Szene gesetzt, die die Kugel flach im Tor unterbrachte.

Der Ausblick

Mit dem Final endete das Turnier in Neuseeland und Australien. Fifa-Präsident Gianni Infantino sprach im Vorfeld des Endspiels von der «besten und grössten Frauen-WM aller Zeiten». Wo die nächste Weltmeisterschaft ausgetragen wird, ist noch nicht bekannt.