Frauen-WM: Spanien ist Weltmeister, vor einem Jahr gab es Streik

Hier ist das entscheidende Tor im Final der Frauen-WM zu sehen. SRF

Darum gehts Spanien gewinnt den WM-Titel im Frauenfussball.

Die Freude bei den Spanierinnen ist riesig – noch vor einem Jahr gab es einen Aufstand.

Die Engländerinnen trauern, die britische Königsfamilie ebenso.

Spaniens Fussballerinnen haben im WM-Final die Engländerinnen entzaubert und erstmals den Weltmeistertitel gewonnen (1:0). Als der Pokal überreicht wurde, feierten die Spanierinnen zusammen mit der strahlenden Königin Letizia in ihrer Mitte. Sie konnten es nicht fassen. Torschützin Olga Carmona weinte in der Mixed Zone und sagte: «Wir haben so viele Tage versucht, uns vorzustellen, wie es ist, Weltmeister zu sein. Wir konnten es nicht.» Aitana Bonmati meinte: «Mir fehlen die Worte. Ich bin so stolz, wir hatten ein tolles Turnier.»

Der Weltmeistertitel, dreizehn Jahre nach jenem der Männer, ist das Ende einer verrückten Geschichte. In der WM-Gruppenphase ging Spanien mit 0:4 gegen Japan unter. Es folgte der Achtelfinal gegen die Schweiz. Vor diesem verrieten spanische Medienschaffende 20 Minuten, dass sie fix mit einem Ausscheiden rechnen würden. Es kam bekanntlich ganz anders. Für Spaniens Coach Jorge Vilda dürfte der Triumph eine Genugtuung sein.

Spanien verschiesst im WM-Final einen Elfmeter. SRF

Beste Spielerin der WM wollte zurücktreten

Das Verhältnis zwischen Trainer und den Spielerinnen galt als sehr belastet, nachdem es im Herbst Chaos und Aufstand gegeben hatte. Nach der EM in England hatten 15 Nationalspielerinnen ihren vorläufigen Rücktritt aus dem Nationalteam erklärt. Der Verband stellte sich aber vor Vilda. Drei Spielerinnen – Bonmati, Mariona Caldentey und Ona Batlle – kehrten zurück. Vor allem die starke Bonmati vom FC Barcelona trug zum WM-Triumph bei, sie wurde als beste Spielerin des Turniers ausgezeichnet.

Vom Chaosteam zur Weltmeister-Equipe also. Coach Vilda, der nach Schlusspfiff von seinen Spielerinnen in die Luft geworfen wurde, sagte: «Wenn all das notwendig war, um Weltmeister zu werden, dann war es das wert.» Für ihn sei es persönlich schwierig gewesen. «Das letzte Jahr hat uns aber noch mehr vereint. Wir sind ein Nationalteam, eine Gruppe, wir sind eine Familie», so der Trainer weiter, der sich beim Verband für die Unterstützung bedankte. Carmona meinte angesprochen auf die Turbulenzen: «Es ist viel passiert in den letzten zwölf Monaten. Alles hat einen Grund. Es machte uns zu einem besseren Team.»

1 / 4 Spanien feierte den WM-Titel. REUTERS Spaniens Fussballerinnen haben im WM-Final Englands Europameisterinnen entzaubert und mit 1:0 gewonnen. Getty Images Trainer Jorge Vilda sagte: «Ich bin wahnsinnig stolz auf dieses Team.» Getty Images

«End of the World» und «Qual»

Die Engländerinnen waren hingegen untröstlich nach der Niederlage in Sydney. Nach dem EM-Titel 2022 wollten sie nun auch die Weltmeisterschaft gewinnen. 1966 gewannen Englands Männer die WM, seither wartet das Mutterland des Fussballs. Trainerin Sarina Wiegman sagte: «Es ist enttäuschend. Wir können stolz sein, aber es fühlt sich nicht so an.» Die Spanierinnen lobte sie: «Um ehrlich zu sein haben sie es verdient.»

England-Captain Millie Bright: «Das ist das Harte am Fussball, man verliert auch mal. Die Spanierinnen hatten viel Ballbesitz, sie waren einfach besser.» Die englische Presse war derweil voller Emotionen. «The Sun» schrieb: «Das Ende der Welt» und sprach von einer «Qual». Die «Daily Mail» schrieb, dass Englands Traum «in Trümmern» sei, und von einem «Herzschmerz».

Auch die britische Königsfamilie meldete sich zu Wort. Auf X (ehemals Twitter) richtete sich Prinz William an die Verliererinnen. «Obwohl es das Ergebnis ist, das keiner von uns wollte, ihr habt euch selbst und diese Nation stolz gemacht.» Und weiter: «Ihr habt so viele Menschen inspiriert und den Weg für kommende Generationen geebnet. Vielen Dank für die Erinnerungen. Herzlichen Glückwunsch an Spanien.»