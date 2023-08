Frauen-WM Final live: Spanien – England 0:0

Spaniens Nationaltrainer Jorge Vilda will vor dem WM-Final nicht mehr über seine Probleme mit Spielerinnen sprechen. Der 42-Jährige ging bei der Abschlusspressekonferenz am Samstag in Sydney vor dem Endspiel nicht auf die gleich erste Frage ein, die in diese Richtung zielte. «Nächste Frage!», sagte Vilda nur.