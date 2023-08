Frauen-WM: Tochter von Katrina Gorry ist Australiens grösster Fan

1 / 5 Harper ist bei fast allem dabei. Sei es bei Massage-Terminen, Ausflügen oder beim Training. CommBank Matildas Die Zweijährige ist die Tochter von Australiens Nationalspielerin Katrina Gorry. CommBank Matildas Gorry mit der schwedischen Fussballerin Clara Markstedt. Instagram

Darum gehts Im WM-Viertelfinal spielen Australien und Frankreich gegeneinander.

Auf der Tribüne dann mit dabei: Harper, die Tochter von Katrina Gorry.

Die Zweijährige ist der grösste Fan des australischen Nationalteams.

Sie ist blond, hat die Haare meist zu einem Zopf gebunden und erlebt zusammen mit dem australischen Nationalteam das WM-Abenteuer: Harper, zwei Jahre jung. Die Kleine ist die Tochter der Nationalspielerin Katrina Gorry, die am Samstag im WM-Viertelfinal auf Frankreich trifft.

Harper lebt zusammen mit Mama und Grossmama im Teamhotel der Australierinnen und ist bei fast allem dabei. Sei es bei Massage-Terminen, Ausflügen oder beim Training. Harper sorgt für eine gute Stimmung im Team und bringt nicht selten die Spielerinnen und den Staff zum Lachen. Kurzum, Harper ist Mamas Liebling und Australiens grösster WM-Fan.

Schwangerschaft und Geburt halfen Katrina Gorry

Gorry traf während der Corona-Pandemie die Entscheidung für ein Kind. Sie liess sich einer künstlichen Befruchtung unterziehen und brachte im August 2021 Harper zur Welt. Die 30-Jährige erzählt gegenüber «The Sydney Morning Herald»: «Leben zu schenken, ist cool.»

Vor der Schwangerschaft und Geburt durchlitt die Fussballerin, die derzeit in Schweden für Vittsjö GIK kickt, jedoch eine schwere Zeit. Sie litt an einer Essstörung. «Während der Schwangerschaft habe ich meinen Körper auf ganz neue Weise wertgeschätzt», so Gorry. War sie vor der Schwangerschaft und der Geburt gesundheitlich am Anschlag, veränderte sich dies mit Harper. Gorry nahm zu, baute Muskeln auf und ist gemäss eigener Aussage so fit wie noch in ihrer Karriere.

Der Sportwissenschaftler des australischen Nationalteams, Jack Sharkey, sagt: «Ich denke, das liegt daran, dass sie bedingt durch die Schwangerschaft eine Pause eingelegt und wieder gelernt hat, ihren Körper lieben zu lernen.» Brandi Cole, Australiens Teamärztin, ist ebenfalls der Meinung, dass Schwangerschaft und Geburt einer Fussballerin nicht nur helfen können, sich besser auf den eigenen Körper einzustellen, sondern auch eine ausgewogenere Muskulatur aufzubauen.

«Sie wird ein bisschen verwöhnt»

Gorry ist seit einem Jahr mit der schwedischen Fussballerin Clara Markstedt zusammen, kurz vor der Weltmeisterschaft verlobten sich die Teamkolleginnen von Vittsjö. Markstedt ist nicht Teil von Schwedens WM-Kader, besuchte Gorry und Harper jedoch während der Gruppenspiele. Gegenüber «Aftonbladet» erzählt sie: «Die Kleine tut dem gesamten Team so gut. Harper ist in einem extrem lustigen Alter, in dem sie redet und scherzt.»

Weiter erzählt Markstedt, dass die Zweijährige Massagen, Maniküre und Pediküre liebe. «Sie will jeden Abend vor dem Schlafengehen eine Fussmassage», so die Verlobte von Gorry weiter. «Sie wird vielleicht ein bisschen verwöhnt, aber es ist extrem süss.» Mittlerweile ist Markstedt wieder zurück in Schweden, für sie startete bereits wieder das Training für die kommende Saison. Harper ist in Australien geblieben – bei ihrer Mama, Grossmama und dem gesamten australischen Fussballteam.