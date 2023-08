Frauen-WM: Tori Penso pfeift den WM-Final

Australien verlor am Mittwoch mit 1:3 den WM-Halbfinal gegen England. Damit endete das WM-Märchen der Matildas. Während die Australierinnen das Spiel also verloren, gewannen sie die Herzen der TV-Zuschauenden. So haben den Halbfinal durchschnittlich 7,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher verfolgt – eine historische Bestmarke. Noch nie gab es in Australien einen so hohen Wert seit Beginn der Auswertung von TV-Quoten im Land. (nih)