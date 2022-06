Feministisches Streikkollektiv : Frauen wollen in der Schweiz gegen US-Abtreibungsurteil demonstrieren

Dass das Oberste Gericht in den USA das Recht auf Abtreibung gekippt hat, schlägt auch in der Schweiz hohe Wellen. Das feministische Streikkollektiv geht in verschiedenen Schweizer Städten auf die Strasse.

Darum gehts

Für Dienstagabend haben die feministischen Streikkollektive in verschiedenen Schweizer Städten zu Demonstrationen aufgerufen. Diese finden in Freiburg, Genf, La Chaux-de-Fonds, Luzern, Neuenburg, Sitten und St. Gallen statt. In Zürich ist eine Demonstration am Donnerstag geplant. In Lausanne will das Kollektiv am 1. Juli auf die Strasse gehen, um seine «Abscheu und Wut» zum Ausdruck zu bringen.



Der Oberste Gerichtshof der USA hat am Freitag das liberale Abtreibungsrecht gekippt. Damit machte der Supreme Court den Weg für schärfere Abtreibungsgesetze frei – bis hin zu kompletten Verboten in einzelnen Bundesstaaten.

Scharfe Kritik an SVP-Nationalrätinnen

Dieser Gerichtsentscheid habe nichts mit «fürs Läbe» oder «Lebensschutz» zu tun, teilt das Feministische

Streikkollektiv Luzern stellvertretend für alle anderen feministischen Streikkollektive mit. Die Illegalisierung von Abtreibungen sei ausserdem kein «Gewinn für das Leben». «Abtreibungen finden statt, ob es christlichen Fundamentalistinnen und –Fundamentalisten, rechten Politikerinnen und Konservativen passt oder nicht. Doch werden die Abtreibungen in die Illegalität gedrängt und dadurch unter unsicheren Bedingungen durchgeführt und kosten somit Menschenleben», so das Streikkollektiv weiter.



Kritisiert werden auch die SVP-Nationalrätinnen Andrea Geissbühler und Yvette Estermann, die Ende Dezember 2021 gleich zwei Initiativen für weniger Schwangerschaftsabbrüche lanciert hatten. Die erste soll Frauen vor «überstürzten Entscheidungen» schützen und kommt unter dem Titel «Einmal-darüber-schlafen-Initiative» vors Volk, wenn bis zum 21. Juni 2023 die dafür benötigten Unterschriften zusammenkommen. Die zweite Initiative trägt den Titel «Lebensfähige-Babys-retten-Initiative». Bei dieser soll dem Fötus ab einem bestimmten Zeitpunkt ein absolutes Recht auf Leben zugestanden werden. Der Zeitpunkt solle definiert werden, wenn Föten auch ausserhalb des Mutterleibes überleben und atmen könnten.



Das Streikkollektiv bezeichnet diese Initiativen als «beschämend und beleidigend». «Wir alle haben bedingungslos das Recht, selbstbestimmte Entscheidungen über unsere Körper treffen zu können», heisst es in der Medienmitteilung.

«Männer entscheiden über unsere Körper»

Über 80’000 Frauen würden jährlich an den Folgen unsicherer, da illegalisierter, Abtreibungen sterben. Die Motivation der Abtreibungsgegnerinnen und -gegner sei einzig und allein, traditionell-konservative Strukturen zu verteidigen und das Patriarchat zu stärken, so der Vorwurf des Streikkollektivs. «Es geht darum, dass weiterhin Männer über unsere Körper entscheiden können», heisst es weiter.



«Mit der Demonstration am Dienstagabend wollen wir nicht nur gegen das Gerichtsurteil in den USA protestieren, sondern auch daran erinnern: Weltweit und alltäglich wird die Selbstbestimmung von Flinta-Personen und das Recht auf Abtreibung angegriffen. Von Polen über El Salvador bis in die USA – und auch in der Schweiz.» Flinta ist eine Abkürzung und steht für Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nichtbinäre, trans und agender Personen.

Bist du oder ist jemand, den du kennst, ungeplant schwanger geworden? Hier findest du Hilfe: Beratungsstellen nach Region Appella, Telef on- und Onlineberatung Fachstelle Kindsverlust, Beratung während Schwangerschaft, Geburt und erster Lebenszeit Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel. 143