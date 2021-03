Um den Frauenanteil in der Armee zu erhöhen, soll eine Fachstelle für Frauen eingerichtet, Kinderbetreuung angeboten und Führungspersonal für Sexismus sensibilisiert werden.

Kitas, Mentorinnen, Probetage : So will die Armee mehr Frauen in den Dienst holen

1 / 2 Der Frauenanteil in der Armee soll erhöht werden. Tamedia/Urs Jaudas Dazu schlägt die Arbeitsgruppe Frauen in der Armee des VBS diverse Massnahmen vor. Urs Jaudas

Darum gehts Das VBS will den Frauenanteil in der Armee erhöhen.

In einem Bericht zeigt die Arbeitsgruppe Frauen in der Armee nun auf, wie das gelingen soll.

So sollen die Vereinbarkeit von Militärdienst, Beruf oder Ausbildung und Familie verbessert, bauliche Massnahmen umgesetzt und ein Schulfach für die Tätigkeiten im Sicherheitsdienst geprüft werden.

Die Arbeitsgruppe «Frauen in der Armee» des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) hat einen Bericht ausgearbeitet, wie der Frauenanteil in der Armee erhöht werden soll. Sie fordert etwa, dass eine Fachstelle für weibliche Dienstleistende in der Armee geschaffen wird. Eine solche gab es schon einmal, sie wurde Ende 2003 aber abgeschafft.

Weiter sollen gezielt Informationen über die Armee für Frauen kommuniziert werden, etwa über eine separate Homepage und auf Flyern. Soldatinnen, weibliche Offiziere etc. sollen sich in Reportagen, Interviews, Video-Clips vorstellen und über ihre Aufgaben, ihren Beruf, ihre Hobbys sprechen und so Frauen für den Dienst in der Armee motivieren», schreibt die Arbeitsgruppe.

Eine weitere Idee: Verschiedene Frauen lassen über Facebook oder Instagram ihre Follower an ihren Erfahrungen im Militärdienst teilhaben. So könnte ein Netzwerk von Influencerinnen geschaffen werden.

«Sicherheitswoche» an der Schule

Auch die Schulen sollen die Tätigkeiten und Aufgaben im Sicherheitsbereich breiter thematisieren. So soll – analog etwa zur Wirtschaftswoche – eine Sicherheitswoche durchgeführt werden und es soll geprüft werden, ob Aspekte der Sicherheitspolitik in die Liste der Schulfächer an der Kanti aufgenommen werden können.

Auch in Freizeitangeboten, etwa im Rahmen des Ferienpass oder in Trainingslagern, schlägt die Arbeitsgruppe Massnahmen vor, etwa, dass Jugendlichen die Gelegenheit geboten wird, die Tätigkeiten der Armee aus der Nähe kennenzulernen. Die Präsenz an Berufsmessen mit einem eigenen Frauenstand soll weitergeführt werden.

Mentorinnen in der Armee

Frauen sollen sich in der Armee vom Informationstag bis Dienstende willkommen und begleitet fühlen, heisst es im Bericht weiter. Für Frauen könnte etwa ein Probetag in der Armee angeboten werden, am Rekrutierungstag soll zudem jede Frau eine Mentorin zugewiesen bekommen, die sie während der RS begleitet.

Um die Vereinbarkeit des Militärdiensts mit der Ausbildung oder dem Beruf und der Familie zu erhöhen, schlägt die Arbeitsgruppe vor, Kinderkrippen oder Kindertagesstätten einzurichten oder die Kinderbetreuung finanziell zu unterstützen. Auch Teilzeitarbeit beim Berufsmilitär will sie fördern. Kader und Führungskräfte müssten ausserdem für Themen wie Diskriminierung, Sexismus und psychische und physische Gewalt sensibilisiert werden.

Baulich näher zusammenrücken

Auch bauliche Massnahmen schlägt die Arbeitsgruppe vor. Die weiblichen Armeeangehörigen seien heute oft in Räumlichkeiten weit entfernt von den Unterkünften der Männer untergebracht. Das könne das Gefühl verstärken, nicht voll und ganz zur Truppe zu gehören. Künftig soll bei jedem Umbau und bei jeder Renovation berücksichtigt werden, dass es Frauen und Männer gibt in der Armee.