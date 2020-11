Schönster Fussballer der Welt«Frauen wollten für mein Sperma zahlen»

Vor der Fussball-Weltmeisterschaft 2018 war der Isländer Rurik Gislason weitestgehend unbekannt. Was nicht verwunderlich war. Schliesslich spielte Gislason damals beim SV Sandhausen in der zweiten Bundesliga. Und das bedeutete: Er war sicher nicht der begnadetste Fussballer mit der technischen Beschlagenheit eines Lionel Messi oder dem Torriecher eines Thomas Müller.

#sexyrurik

Ob der 32-Jährige auf die Angebote eingegangen ist, verrät er nicht. Vermutlich sagte er aber nein. Schliesslich lief 2018 noch die Karriere des Isländers und er hatte wohl auch sonst genügend zu tun. Mit seinem plötzlichen Ruhm beispielsweise. So wuchs nach der Argentinien-Partie seine Instagram-Followerschaft von rund 40’000 auf zwischenzeitlich eine Million Fans an. Sein Account explodierte also. Und auf Social Media tobten sich die frisch dazugewonnenen Fans unter dem Hashtag #sexyrurik aus und himmelten ihr Idol an.