Frauenstreik 2023: Bern zieht nach lauter Bundesplatz-Demo Konsequenzen.

Vor einer Woche hat die Farbe Violett in den Schweizer Städten dominiert. Der «Feministische Streik» 2023 hat rund 300'000 Personen auf die Strassen gelockt . In Bern wurde der Streik auf dem Bundesplatz erlaubt – trotz laufender Session.

Stadt Bern zieht Konsequenzen wegen zu lauter Frauen

Laut dem Sicherheitsdirektor hätten sich die Veranstalterinnen bemüht, sich am Nachmittag an die Auflagen zu halten. Weil sich zu viele Menschen auf dem Platz befanden, wurde der Lärmpegel aber überschritten. «Eine so grosse Demo kann den Parlamentsbetrieb stören und wird in dieser Form in Zukunft kaum mehr bewilligungsfähig sein», sagt Nause.