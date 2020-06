Kollegin brutal gequält

«Frauenclique handelte sadistisch und aus Rache»

Im Prozess gegen vier Frauen, die eine 21-Jährige misshandelt und sexuell genötigt haben sollen, forderte der Staatsanwalt Freiheitsstrafen von bis zu knapp fünf Jahren.

Der zweite Prozesstag am Dienstag vor dem Bezirksgericht Bülach gegen die vier Frauen – zwei Schweizerinnen mit kosovarischen Wurzeln und zwei Kosovarinnen – begann mit einer Überraschung: Das Opfer konnte aus gesundheitlichen Gründen vom Gericht nicht einvernommen werden. Die heute 21-jährige Kosovarin hatte schon nach der Tat am 10. März 2019 einen Monat in der Psychiatrischen Universitätsklinik verbracht. Sie war vom Vorfall traumatisiert. Den ersten Prozesstag am letzten Donnerstag hatte sie noch mit Schutzmaske, Sonnenbrille und Kappe vermummt in einem separaten Raum per Videoübertragung verfolgt.