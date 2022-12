Frauenfeind Andrew Tate wurde verhaftet

Ein Pizzakarton soll seinen Aufenthaltsort verraten haben. Andrew Tate, der Kickbox-Weltmeister und Influencer, der sich eben erst mit Klimaaktivistin Greta Thunberg auf Social Media angelegt hat, wurde in seiner Villa in Rumänien von der Polizei verhaftet. Gesucht wurde er bereits länger, doch erst nach einem Video auf Twitter, in dem Tate Thunberg disste und ein Pizzakarton eines Pizzakuriers zu sehen war, war klar, dass er sich in Rumänien aufhalten musste. Dies berichtet die britische «Daily Mail».